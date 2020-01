Lecce-Inter, Petriccione: “Abbiamo stoppato la Juve, vogliamo fare lo stesso con l’Inter”

Momento complicato per il Lecce che riceve al Via del Mare l’Inter di Antonio Conte. Reduci da quattro sconfitte consecutive, i giallorossi di Liverani in campionato non sono riusciti ancora a centrare i tre punti davanti al proprio pubblico. L’ultimo successo è datato 30 novembre ed è relativo alla trasferta di Firenze, quando gli ospiti si imposero per 1-0 grazie alla rete di La Mantia. Due gare senza gol per i salentini, decisi ad invertire la rotta contro la Beneamata provando a vendicare il match di San Siro. Ai microfoni di Inter TV, Jacopo Petriccione ha raccontato le sensazioni dei suoi a pochi istanti dal fischio d’inizio.

“Sarà una partita complicata – racconta Petriccione – ma noi partiamo sempre sfavoriti, quindi è quasi normale. Qui però siamo riusciti a fermare la Juventus e proveremo a ripeterci anche contro l’Inter. Non sappiamo nemmeno noi come mai succeda, ci sono state partite che non siamo riusciti a vincere e questo ci ha un po’ condizionato. Cercheremo di cambiare rotta già nel girone di ritorno e di ripartire, magari già da oggi”. Gara dal risultato tutt’altro che scontato quella del Via del Mare: Jacopo Petriccione è pronto a fermare i nerazzurri.

Il calciatore del Lecce ha parlato anche a Sky: “Oggi serviranno quella rabbia e quella cattiveria in più. In casa abbiamo messo in difficoltà la Juventus, quindi anche oggi possiamo mettere in difficoltà l’Inter“.

