Verso Lecce-Inter, le ultime: Sensi-Barella titolari a centrocampo, ecco chi vince il ballottaggio in difesa. Non c’è Young

Certo, la dirigenza dell’Inter sta cercando di risolvere i problemi sollevati da Antonio Conte: i quali, principalmente, consistevano in quella “coperta corta” che è stato argomento all’ordine del giorno per tutto il girone d’andata nerazzurro. E’ stato piazzato – ieri – un primo acquisto, probabilmente ne arriveranno altri nei prossimi giorni: intanto, però, il tecnico nerazzurro parte per la trasferta di Lecce non prima di aver sfogliato la consistente margherita di interisti indisponibili. Una situazione che ricorda quella delle scorse settimane.

Non si parla solo d’infortuni, beninteso, anche se sono appunto gli infortunati a creare maggiori grattacapi a Conte: il quale non avrà a disposizione Danilo D’Ambrosio, Roberto Gagliardini e Kwadwo Asamoah, tutti alle prese con i rispettivi fastidi fisici. Ma la lista non si esaurisce qui: mancherà – ovviamente, avendo sostenuto un solo allenamento con la nuova squadra – il neo acquisto Ashley Young, che però dovrebbe strappare la prima convocazione già per la partita successiva, contro il Cagliari. E mancheranno – qui c’entra il mercato – Matias Vecino, possibile pedina in uscita per finanziare il mercato nerazzurro, oltreché Matteo Politano, ancora alle prese con lo scotto per il mancato scambio di Spinazzola sull’asse con la Roma.

Capitolo formazione: partiamo dall’attacco, dove – almeno lì – i dubbi paiono essere assai pochi: spazio alla coppia Lukaku-Lautaro Martinez nel tandem del 3-5-2 contiano, nel quale troveranno spazio Sensi e Barella titolari insieme nella linea mediana. In difesa – riporta Sky Sport – Diego Godin dovrebbe vincere il ballottaggio con Alessandro Bastoni. Per il resto, tutto confermato: Handanovic in porta, de Vrij e Skriniar a completare la difesa, con Biraghi e Candreva sulle corsie laterali. Brozovic titolare al centro.

