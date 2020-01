Lecce-Inter, le probabili formazioni: Lautaro torna dal 1′, solito ballottaggio Bastoni-Godin

Nonostante il calciomercato occupi in questo momento le prime pagine di tutti quotidiani, specialmente in casa Inter dove la coppia Marotta-Ausilio si appresta a mettere a segno ben quattro colpi di assoluto livello, non va dimenticato che da domani riparte il girone di ritorno della Serie A. La formazione nerazzurra nel prossimo turno incontrerà il Lecce al Via del Mare, con fischio d’inizio previsto per domenica alle ore 15.00. Per questo motivo, seguendo le ultime de La Gazzetta dello Sport, vediamo le probabili formazioni che Antonio Conte e Fabio Liverani potrebbero schierare dal primo minuto.

Le probabili formazioni di Lecce-INTER

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Rossettini, Lucioni, Donati; Deiola, Tachtsidis, Petriccione; Mancosu; Lapadula, Babacar. All. Liverani

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte.

