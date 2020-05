Lega Calcio, il comunicato UFFICIALE: “Pronti al dialogo con il Governo”

Dopo l’indiscrezione di pochi minuti fa, ora è arrivato anche il comunicato UFFICIALE da parte della Lega Calcio al termine della riunione in videoconferenza per cercare di dare finalmente una risposta alla ripresa della Serie A. Il dialogo con il Governo e con il Comitato tecnico scientifico è fondamentale, ed il comunicato diramato pochi minuti fa va proprio in questo senso:

“L’Assemblea della Lega Serie A si è riunita questa mattina con tutte le Società presenti e collegate in video conferenza. Il Presidente Paolo Dal Pino ha riportato in riunione quanto espresso ieri sulla disponibilità a un dialogo col Governo in ottica costruttiva e collaborativa, ottenendo su tale posizione la piena condivisione da parte di tutte le Società”.



