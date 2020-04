CdS – La Lega vara un nuovo piano per il campionato: c’è l’opzione campo neutro

Tra i vari progetti che Lega e Federcalcio stanno pensando pur di riprendere il campionato italiano, si è aggiunta una nuova proposta già ipotizzata nelle scorse settimane. Considerata l’emergenza coronavirus evidenziata soprattutto in alcune regioni in particolare, la Serie A potrebbe essere gradualmente ripresa a partire dal quelle regioni che riusciranno a tirarsi fuori dalla crisi prima rispetto ad altre.

Ad esempio, come scritto questa mattina dal Corriere dello Sport, il Trentino-Alto Adige potrebbe essere la prima a toccare quota zero, il 6 aprile, seguita il 7 dalla Basilicata, l’8 dalla Valle d’Aosta e il 9 dalla Puglia. Ma poi toccherà anche alle altre: il Veneto potrebbe festeggiare il 14, il Lazio il 16, la Lombardia il 22, l’Emilia Romagna il 28, la Toscana il 5 maggio. Entro il 16 maggio in 16 delle 20 regioni le nuove diagnosi di Covid-19 si azzereranno. Resterebbero i malati da guarire e il decorso più lungo in Marche, Molise, Sardegna e Campania.

Non sarà comunque semplice riuscire a mettere d’accordo tutti i club circa questa eventualità. Andrà infatti evidenziato pure il ruolo dei tifosi, ai quali non verrebbe consentito l’accesso presso gli stadi. Difatti, per evitare il pasticcio cui si è andato incontro nelle ultime settimane anche in altri campionati europei, le partite verranno disputate – almeno inizialmente – a porte chiuse.

