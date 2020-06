Lega Serie A – I club bocciano l’algoritmo: scudetto e retrocessioni solo se aritmetiche

In seguito alla riunione in Lega tra i venti club di Serie A andata in scena questo pomeriggio, è stata bocciata la proposta della FIGC sull’eventuale possibilità di utilizzare un algoritmo per determinare la classifica finale – con assegnazione di scudetto e relative retrocessioni – in caso di nuovo stop del campionato. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, 16 club (4 astenuti) hanno votato il nuovo piano che non prevede l’algoritmo. In caso di nuovo arresto al campionato, dunque, l’idea è quella di assegnare scudetto e retrocessioni solo se aritmetiche. Ma la classifica finale, per quanto riguarda i posti europei, verrebbe comunque stilata da un calcolo basato sulla media punti (in casa e in trasferta) moltiplicata per le rispettive partite mancanti.

Questo il comunicato diffuso: “Si è svolta questo pomeriggio l’Assemblea della Lega Serie A, con tutte le venti Società collegate in video conferenza. In riunione è stata analizzata la composizione del Consiglio di Lega ed è stato stabilito che si procederà a votazione per nomina del nuovo Consigliere per completare la governance alla prima Assemblea utile. L’Assemblea ha dato indicazione ai rappresentanti della Lega Serie A di votare in favore di soluzioni che salvaguardino sempre il merito sportivo qualora non fosse possibile portare a termine il campionato di Serie A TIM”.

