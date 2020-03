Lega Serie A, Dal Pino risponde a Spadafora: “Stop a polemiche e demagogia”

Con una nota ufficiale pubblicata solo pochi minuti fa, il presidente Paolo Dal Pino ha scelto di rispondere alle dichiarazioni del Ministro dello Sport Spadafora che questa mattina ha attaccato la Lega Serie A in merito all’emergenza legata al Coronavirus.

“Con riferimento alle odierne affermazioni del Ministro dello Sport Spadafora – dice Dal Pino – ritengo non sia il momento di fare polemiche e demagogia. I numeri sopra riportati parlano da soli e non serve aggiungere altro per evidenziare il ruolo della Lega Serie A a sostegno del calcio di base e indirettamente di tutto lo sport italiano”.

Questa invece, nel dettaglio, la nota pubblicata dalla Lega Serie A insieme alle dichiarazioni del suo presidente: “In Italia oltre 32 milioni di appassionati seguono il calcio, un fenomeno sociale ed economico che dà lavoro a più di 300mila persone generando l’1% del PIL nazionale”.

“La Serie A da sempre svolge un riconosciuto ruolo di locomotiva del comparto, producendo direttamente ogni anno circa 3 miliardi di euro di ricavi totali e generando un indotto di 8 miliardi a beneficio dell’intera piramide calcistica, oltre a una contribuzione fiscale e previdenziale di 1 miliardo di euro. In questi anni l’importo contributivo e solidaristico della Serie A, per lo sviluppo dell’impiantistica, per la valorizzazione dei settori giovanili e per sostenere sport diversi dal calcio, è sempre cresciuto: dai 93 milioni che la Lega Serie A destinava nel primo anno della sua fondazione nel 2010, agli oltre 130 che saranno versati al termine dell’attuale stagione”

