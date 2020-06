Niente algoritmo se la Serie A si ferma di nuovo: il piano B della Lega

I club di Serie A si sono dimostrati uniti verso un unico obiettivo: no all’algoritmo in caso di nuovo stop della Serie A. Su 20 club in 16 hanno votato a favore, tre si sono astenuti e 1 ha votato contro al piano B. Come riporta La Gazzetta dello Sport, così facendo, i club hanno bocciato l’algoritmo e deciso che in caso di nuovo stop al campionato verrà assegnata una media punti in base alle giornate mancanti con differenza tra casa e trasferta da sommare ai punti accumulati fino a quel momento.

In questo modo verrà stabilita la classifica finale, senza però assegnare scudetto e retrocessioni, salvo che non siano stati già matematicamente decisi. La classifica finale sarà fondamentale per capire quali saranno le squadre che parteciperanno ad Europa League e Champions League.



