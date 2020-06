Leonardo benedice Icardi: “Buona operazione. Pochi gli attaccanti così”

È stato uno dei primi colpi di questa sessione di mercato. Leonardo è tornato a parlare di Icardi e dell’operazione effettuata con l’Inter. L’attaccante classe ’93 è infatti passato definitivamente a fine maggio tra le fila dei parigini. Dopo l’operazione di prestito con diritto di riscatto effettuata l’anno scorso, l’argentino ha firmato definitivamente con il club della capitale francese.

Lo stesso Leonardo, artefice dell’operazione per i francesi ha commentato così al Journal du dimanche: “Abbiamo preso subito Icardi perché l’opzione era da esercitare prima della fine di maggio, alla fine del suo prestito, pianificata in un normale quadro economico. Magari non era il momento adatto, comunque è stata una buona operazione perché Mauro è un grande centravanti e ha 27 anni. Ce ne sono pochi così sul mercato oggi”.

