Leonardo sbotta: “Icardi in crisi? Per favore, ha fatto 17 reti in 22 partite! Sul riscatto…”

Non è assolutamente preoccupato Leonardo per il momento attraversato da Mauro Icardi a secco di reti da tre partite. In effetti, dopo l’incredibile impatto avuto dall’argentino al Paris Saint Germain sia in campionato che in Champions League, sembra un tantino esagerato parlare di crisi per un attaccante che fin qui ha comunque segnato tantissimo. Così, nelle parole riportate da footmercato, ecco che il ds Leonardo ha difeso l’ex capitano dell’Inter, commentando anche l’evoluzione sul possibile riscatto a fine stagione.

Le sue dichiarazioni: “Abbiamo tempo, l’opzione esiste ed è scritta. Aspettiamo il momento giusto, abbiamo molte altre cose da fare e importanti per ora. Adesso siamo focalizzati sulla finestra di trasferimento di gennaio. Per il resto vedremo. Un’altra cosa che volevo dire su Icardi. Ho sentito che è in crisi. Per favore … Un giocatore che segna 17 gol in 22 partite al suo primo anno. Onestamente, questo è qualcosa di incredibile”.

