L’esclusione di Eriksen? Biasin: “Ho una spiegazione clamorosa. E chi si aspettava lo scudetto a marzo…”

Il giorno dopo la sconfitta dell’Inter in casa della Lazio è il giorno delle analisi, delle critiche e anche delle polemiche. Nel mirino la prestazione del secondo portiere Daniele Padelli, ma anche (e forse soprattutto) la decisione del tecnico Antonio Conte di far partire nuovamente dalla panchina il grande acquisto del mercato di gennaio dell’Inter, il danese Christian Eriksen, fin qui titolare in una sola occasione.

Se ne sta parlando tanto e tramite il suo profilo Twitter anche il giornalista Fabrizio Biasin decide di rispondere alle critiche di queste ore: “Ho una spiegazione clamorosa sul perché Eriksen non abbia ancora inciso nell’Inter: perché è arrivato 15 giorni fa. Giocherà, inciderà. L’Inter non è affatto una squadra perfetta, eppure è a 3 puntii dalla cima. Chi si aspettava lo scudetto entro marzo se ne faccia una ragione”.

