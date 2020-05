Letters to Inter, Massimo Moratti: “Noi interisti siamo semplicemente innamorati. E sarà così per sempre”

È una di quelle lettere da leggere tutta d’un fiato. Di quelle che rievocano i ricordi, quelli più dolci ed emozionanti. Nel giorno del suo 75esimo compleanno, nonché anniversario decennale dello Scudetto conquistato a Siena nell’anno del Triplete, l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti ha scritto una lunghissima ed emozionante lettera per tutti noi. Per gli interisti. Eccone qui un estratto.

“Non ho mai perso il sonno prima delle partite più importanti ma spesso, quasi sempre, l’Inter è stato l’ultimo mio pensiero prima di addormentarmi. Un pensiero dolce, fatto di fantasie di campo: tratteggiavo nella mente azioni e possibili giocate dei nostri campioni. Ragionamenti da tifoso, rilassanti. Poi, la mattina, si passava alla dimensione più pratica: scelte, decisioni, impegni.

La responsabilità di guidare la società è sempre stata accompagnata dal sentimento nei confronti di questi colori.

E nonostante fossi consapevole che dai risultati dipendeva anche la felicità di tanti tifosi, non ho mai vissuto il mio ruolo come un peso, come qualcosa di faticoso. È vero, le sconfitte fanno più male di quanto facciano bene le vittorie, perché sono più dure da dimenticare. Però ho sempre guardato avanti con fiducia.

E alle partite ho sempre cercato di esserci: allo stadio non sei solo, in qualche modo puoi cercare di allentare la tensione confrontandoti con gli altri, il contesto aiuta a distrarti un po’ da quello che è il senso della partita. Seguirle da casa, invece, mi ha sempre costretto a sofferenze extra: intanto perché ti dispiace non essere sul posto. E poi perché non hai nessuno con cui condividere, con cui arrabbiarti. Paradossalmente, arrivavo persino a prendermela con il presidente, quando le cose non andavano bene, come avrebbe fatto un qualsiasi tifoso appassionato, pur sapendo benissimo che il presidente ero io“.

