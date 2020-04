L’ex blaugrana Saviola incorona Lautaro: “È perfetto per il Barcellona”

In un’intervista concessa sulle pagine del quotidiano spagnolo AS Javier Saviola, ex attaccante di Barcellona e Real Madrid protagonista anche con la maglia dell’Argentina ha parlato, nel dettaglio, anche di Lautaro Martinez. Un attaccante “perfetto per i blaugrana” secondo l’ex centravanti dei catalani che ha incoronato il Toro come uno dei migliori prospetti del calcio mondiale.

“Conosco Lautaro – racconta Saviola – ed è tra i migliori attaccanti in circolazione. Mi piace molto, anche per il modo in cui affronta le gare ed il mondo calcistico. Si tratta di un cannoniere giovane che riesce a trovare bene gli spazi e sa alla perfezione come giocare da killer. Un goleador. Sarebbe perfetto per il Barcellona per le sue qualità e per la filosofia di gioco. Da quando l’ho visto la prima volta sapevo già che sarebbe diventato un attaccante da grande club. Per me è perfetto, davvero, per l’attacco blaugrana”. Questo il ritratto tracciato da Javier Saviola, ex attaccante di Barcellona e Real Madrid. Il nome giusto, quello di Lautaro Martinez, per i colori dei catalani, sempre alla ricerca dell’erede di Luis Suarez.

