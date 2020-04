L’ex Inter Keita: “Difficile strappare Lautaro all’Inter: vuole togliere lo scudetto alla Juventus”

In una lunga intervista concessa al quotidiano spagnolo AS, l’ex attaccante nerazzurro Keita Baldé, oggi al Monaco, ha parlato del Barcellona e della possibilità di acquistare Lautaro Martinez dall’Inter, uno dei futuri talenti del calcio mondiale.

“Mi piace molto Lautaro – ha raccontato Keita Baldé – ha giocato con me lo scorso anno e siamo entrati subito in sintonia Si tratta di un giocatore molto rapido e lo vedo bene. Mi sembra complicato il fatto che l’Inter lo lasci partire, però se fossi al posto del Barcellona proverei ad acquistarlo. Ma è vero, sarà complicato, perché i nerazzurri stanno allestendo la squadra per salire al primo posto e togliere il titolo alla Juventus”. Queste le parole dell’ex attaccante interista: tutti pazzi per Lautaro, al centro dei rumors di mercato dei migliori club europei.

