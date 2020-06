L’ex Manchester stronca Sanchez: “E’ inutile, non voglio che torni. Una follia pagargli metà ingaggio”

L’ex difensore Willie Morgan c’è andato giù pesante nell’interista concessa sulle pagine di Stretty News, parlando di un calciatore come Alexis Sanchez. L’ex capitano del Manchester United ha infatti utilizzato termini piuttosto forti, a tratti anche esagerati per apostrofare l’attaccante cileno attualmente in prestito all’Inter. Morgan ha definito Sanchez come un calciatore inutile, augurandosi di non doverlo più vedere indossare la maglia dei Red Devils.

Questo il suo sfogo: “Mi riferisco al livello di Alexis Sanchez. Il club ha pagato metà metà del suo ingaggio solo per che qualcun altro se lo prendesse? E’ sbagliato. E’ una follia. Spero che torni per pulire le scarpe. Alexis Sanchez è inutile. Il miglior luogo per lui è dove si trova adesso. Non voglio che torni. Abbiamo già diversi problemi per sbarazzarci di quelli degli altri senza avere niente in cambio”.

