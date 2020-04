L’idea Cavani in nerazzurro è seria: c’è una richiesta che frena Marotta

Torna di moda e in maniera importante il nome di Edinson Cavani negli uffici nerazzurri. Viste le difficoltà per arrivare a Giroud e Mertens, l’Inter starebbe seriamente pensando di rinforzare il suo reparto offensivo con l’uruguaiano ex-Napoli, che sarebbe un opzione low-cost e dalla qualità assicurata. Cavani infatti è in scadenza di contratto con il PSG; negli ultimi mesi la società sembrava aver fatto un passo indietro tentando di riproporre un biennale al giocatore, il quale però sembra deciso a voler cambiare aria.

Nonostante i presupposti siano quelli giusti per la buona riuscita dell’operazione, c’è uno scoglio molto importante da superare che spaventa Marotta e frena un po’ la situazione. Secondo il portale “Le10sport.com” infatti l’attaccante uruguaiano non avrebbe intenzione di abbassare notevolmente il suo stipendio nella sua nuova avventura; El Matador chiederebbe infatti uno stipendio in linea con quello che percepisce al PSG, pari a più di 14 milioni di euro annuali. Dopo il dietrofront dell’Atletico Madrid nel mercato di gennaio si attendono le prossime mosse delle squadre interessate, tra tutte proprio l’Inter e la Juve per il dopo Higuain.

