Ligue 1, Icardi resta fuori dalla Top 11 stilata da France Football: ecco i giocatori presenti

Con la stagione di Ligue 1 conclusa anzitempo a causa dell’emergenza coronavirus ed assegnata al Paris Saint Germain, al primo posto a +12 dal Marsiglia prima del blocco del campionato, è tempo di tirare le somme. France Football ha stilato la Top 11 del campionato come di consueto, con ovviamente tanti giocatori del PSG presenti. Nulla da fare però per l’attaccante parigino di proprietà dell’Inter Mauro Icardi, a cui non sono bastati i 12 gol segnati in campionato per entrare in rosa. Ecco gli 11 scelti dal quotidiano francese:

Predrag Rajkovic (Reims)

Hamari Traoré (Rennes)

Thiago Silva (PSG)

Yunis Abdelhamid (Reims)

Faitout Maouassa (Rennes)

Marco Verratti (PSG)

Eduardo Camavinga (Rennes)

Angel Di Maria (PSG)

Neymar Jr (PSG)

Kylian Mbappé (PSG)

Wissam Ben Yedder (Monaco)

