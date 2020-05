L’incoraggiamento di Zanetti ai giovani del Banfield: “Date sempre il massimo per arrivare in alto”

Javier Zanetti è da sempre legato alle sue origini, da quando ha iniziato ha iniziato a muovere i primi passi sui campi argentini non ha mai dimenticato ciò che ha passato e tutti i sacrifici fatti per arrivare ad alzare al cielo la Champions League con la maglia dell’Inter.

In videoconferenza oggi – come riporta Tyc Sport – l’ex capitano nerazzurro si è rivolto ai ragazzi del Banfield (il secondo club dove Pupi ha militato prima di trasferirsi all’Inter): “Date il massimo in ogni sessione di allenamento per arrivare al top tra i professionisti. Io ho sempre fatto di più di quello che mi chiedevano, sia i compagni, sia l’allenatore. Sarò sempre grato al Banfield per le opportunità che mi ha dato. Ogni giorno mi recavo a Remedios de Escalada per allenarmi e nel frattempo consegnavo latte o facevo il muratore”.



