L’Inter a Genoa per chiudere al meglio l’anno

Il mese di dicembre non è stato dei migliori per l’Inter. E’ iniziato con la vittoria contro la Spal per 2-1 e passato per il pareggio contro la Roma a reti inviolate. Il colpo più duro, però, è stata l’eliminazione dalla Champions League, dopo la sconfitta per 2-1 contro il Barcellona. Infine, il pareggio in extremis contro la Fiorentina.

I nerazzurri, adesso, si preparano ad affrontare il Genoa, sfida che chiuderà il 2019 della squadra di Antonio Conte. Poi ci sarà la sosta natalizia e la ripresa nel giorno dell’Epifania con la sfida contro il Napoli al San Paolo, dove non si vince da anni.

La sfida contro il Genoa, però, sarà fondamentale per chiudere l’anno nel migliore dei modi e continuare a tenere testa alla Juventus. Si, perché, nonostante un mese di dicembre non perfetto, l’Inter è ancora lì a giocarsela con i bianconeri per la testa della classifica. Le difficoltà, tra infortunati e gol mancati, sono state tante, ma la squadra di Conte non ha mai mollato.

A Milano arriverà, sabato 21 dicembre 2019, alle ore 18.00, il Genoa di Thiago Motta, ex dell’Inter che ha vinto il Triplete con i nerazzurri. L’Inter, dopo la trasferta di Firenze, deve fare i conti con la squalifica di Brozovic e l’affaticamento di Borja Valero. A centrocampo, con i soli Agoumé e Vecino, Antonio Conte dovrà pensare alla formazione da schierare in campo. Sarà difficile scegliere su chi puntare con il totogol, ma l’Inter deve mettere tutta sé stessa per chiudere l’anno al meglio.

L’Inter ha scoperto anche l’avversaria di Europa League. Dopo la sosta delle competizioni europee, i nerazzurri sfideranno il Ludogorets, squadra bulgara, che ha passato i gironi di Europa League. Serve finire questo 2019 nel migliore dei modi, per cominciare il 2020 con la testa giusta per poter combattere su tre fronti: Serie A, Coppa Italia ed Europa League. Antonio Conte non lascerà che l’Inter possa perdere la concentrazione e lo dimostrano anche le parole in merito alla lettera pubblicata sul Corriere dello Sport. Il tecnico vuole alta la concentrazione, sia per la sfida contro il Genoa, sia per le gare successive che si presenteranno sul suo cammino: Napoli, in primis, dopo la sosta.

Le probabili formazioni

Come abbiamo già detto i nerazzurri sono decimati, soprattutto a centrocampo, ma non solo. Brozovic e Lautaro, ammoniti nella gara contro la viola, salteranno la sfida contro il Genoa. Dovrebbe ritornare tra i convocati Gagliardini così da schierare a centrocampo, il centrocampista italiano, Vecino e Agoumé.

In attacco ballottaggio tra Esposito e Politano per sostituire lo squalificato Lautaro al fianco di Lukaku.

Il Genoa, invece, dovrebbe puntare sul 3-5-2 con Pinamonti e Pandev, che ritorna dalla squalifica, in attacco. In difesa confermato ancora Ghiglione e Pajac sulle corsie laterali.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Borja Valero, Gagliardini, Vecino, Biraghi; Esposito, Lukaku. All. Conte

Genoa (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Sturaro, Pajac; Pinamonti, Pandev. All. Thiago Motta