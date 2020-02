L’Inter accelera per Viviano: visite mediche in programma per il portiere

Come un fulmine a ciel sereno, Alfredo Pedullà riporta l’ultimissima novità di casa Inter. Attraverso un tweet pubblicato sul proprio profilo, il giornalista annuncia le imminenti visite mediche per Emiliano Viviano con i colori nerazzurri. Una scelta dettata dalle condizioni di Samir Handanovic, ancora costretto ai box per il problema al mignolo della mano e con il rischio operazione dietro l’angolo.

Per l’ex portiere della Sampdoria, con un passato attivissimo in Serie A, si tratterebbe di un ritorno tra le fila della Beneamata. Con l’Inter però non è mai sceso in campo in gare ufficiali ed ora, complice l’infortunio di Handanovic e qualche incertezza di troppo dimostrata da Padelli, l’ex numero uno – attualmente svincolato – sarebbe pronto a mettersi di nuovo in gioco in Serie A. Attesa per le visite mediche, in programma tra pochi minuti: il futuro di Viviano può tingersi nuovamente di nerazzurro.

