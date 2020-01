L’Inter aumenta l’offerta al Tottenham per Eriksen: a Milano già lunedì?

Primi sintomi di fumata bianca in casa Inter per Christian Eriksen. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sul proprio sito, i nerazzurri avrebbero aumentato la base dell’offerta a 18 milioni di euro, con i bonus pronti a fare la differenza. Spurs destinati a cedere, con la Beneamata che ha già fissato per lunedì l’arrivo del danese a Milano.

Visite mediche pianificate entro martedì, senza escludere un possibile atterraggio del centrocampista del Tottenham anticipato di qualche ora. A questo proposito, Nicolò Schira racconta l’obiettivo dei nerazzurri: una presentazione in grande stile a San Siro, in passerella. Operazione da 20 milioni complessivi, comprensivi di bonus, e contratto fino al 2024 con i nerazzurri. Fondamentale, secondo il giornalista, il lavoro diplomatico dell’agente Martin Schoots e degli intermediari Frank Trimboli e Paolo Busardò. Nelle prossime ore Christian Eriksen potrebbe già salire su un aereo con direzione Milano. Manca sempre meno al suo matrimonio con i nerazzurri.



