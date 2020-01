L’Inter blinda Ausilio: contratto fino al 2022 per il ds dei nerazzurri

L’Inter ha scelto di continuare a sognare insieme a Piero Ausilio. Come riportato infatti da Alfredo Pedullà sul proprio profilo Twitter, la società nerazzurra ha scelto di estendere il contratto che lega il direttore sportivo interista alla Beneamata, blindando di fatto il dirigente fino al 30 giugno 2022. L’accordo presenterà così la stessa scadenza fissata per la stretta di mano con Antonio Conte, sintomo di un progetto destinato a crescere in sintonia con il tecnico nerazzurro.

Una buona notizia per l’Inter che vedrà il proprio nome legato a quello di Piero Ausilio fino al 30 giugno 2022: i nerazzurri hanno scelto così di blindare il proprio ds, attualmente impegnato nella corsa ai rinforzi richiesti da Conte.



