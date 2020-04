L’Inter blinda Esposito: pronto rinnovo quinquennale e un percorso ‘alla Bastoni’

2 luglio 2020: sarà questa la data che sancirà l’ulteriore prolungamento del rapporto tra l’Inter e Sebastiano Esposito. Il baby talento nerazzurro, infatti, compirà in estate i fatidici 18 anni che gli permetteranno, stando alle leggi italiane, di firmare un contratto più lungo di tre anni, come invece è consentito fino alla maggiore età. E il club nerazzurro, intenzionato a blindarlo, sta infatti preparando un rinnovo quinquennale, così da mettere a tacere tutte le possibili big interessate.

L’Inter blinda Esposito e prepara il rinnovo quinquennale

La volontà di entrambe le parti è sempre stata chiara: l’Inter non vuole rischiare un caso Zaniolo-bis, ed Esposito è legatissimo al club ed ai colori. Per questi motivi, spiega Tuttosport, il rinnovo sarà solo una formalità. Una volta siglato, poi, Marotta ha già preparato un percorso ‘alla Bastoni’: prestito di un paio d’anni per fare esperienza, con successivo ritorno all’ovile per diventare una colonna portante dell’Inter che verrà. In questo senso due sono le ipotesi: o un prestito in una squadra di Serie B con obiettivo-promozione (come Brescia o Spal, qualora dovessero retrocedere al termine di questa stagione), oppure uno in Serie A all’interno di un club amico e col quale i rapporti sono fitti. In questo senso, le possibili piazze sono diverse: Parma, Sassuolo, Verona, Genoa e Bologna su tutte.

