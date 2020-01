L’Inter continua a monitorare Moses. In uscita, due club di Premier su Lazaro

Affari in corso con la Premier League per l’Inter che lavora non solo in entrata. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito, i nerazzurri sarebbero a colloquio con due club inglesi per il possibile trasferimento di Valentino Lazaro, destinato a lasciare la Beneamata. Contatti con il West Ham ed il Newcastle per l’esterno prelevato la scorsa estate dall’Hertha Berlino ma mai davvero protagonista con i colori nerazzurri in questa prima metà di campionato.

Operazioni basate su un prestito con diritto di riscatto da parte delle formazioni inglesi, con l’Inter che ha scelto dunque di inserire l’opzione di un acquisto a titolo definitivo. Dopo l’arrivo di Ashley Young dal Manchester United, i nerazzurri continuano a monitorare la pista che porta a Victor Moses: l’esterno del Chelsea, in prestito al Fenerbahce, piace ad Antonio Conte che lo ha già allenato e spera di poter contare su di lui in vista del girone di ritorno dei nerazzurri.

