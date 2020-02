L’Inter continua a monitorare Zappa: la strategia dei nerazzurri per il terzino del Pescara

Prima metà di stagione da protagonista in Serie B con la maglia del Pescara e tanta voglia di mettersi in mostra per riuscire a centrare il grande salto e raggiungere il calcio che conta. Gabriele Zappa, terzino degli abruzzesi ma cresciuto tra le fila dell’Inter, è uno dei calciatori più promettenti del campionato cadetto. Classe 1999, venduto dai nerazzurri al Delfino in estate per far cassa, il club di Viale della Liberazione ha mantenuto però un diritto di riacquisto nei suoi confronti.

Come riportato da Fabrizio Romano su Calciomercato.com, i nerazzurri continuano a monitorare a distanza la crescita del giovanissimo terzino del Pescara. 4 milioni di euro: questo il prezzo fissato insieme agli abruzzesi da parte della Beneamata per un eventuale riacquisto del giocatore. Il club nerazzurro non ha intenzione di mollarlo e lavora in sintonia con il Pescara in vista del possibile futuro del giocatore: rapporti ottimi tra le parti e la possibilità, sullo sfondo, di tornare ad indossare i colori dell’Inter già nella prossima estate o in quella successiva. Profilo da Serie A già protagonista tra i cadetti: Gabriele Zappa resta fisso nei radar del club milanese, in attesa della definitiva consacrazione.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!