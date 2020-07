L’Inter crolla con il Bologna: lungo confronto squadra e dirigenza negli spogliatoi

Inter che continua a non ingranare e a subire rimonte rivedibili in questa ripartenza di stagione. La sconfitta maturata contro un Bologna in inferiorità numerica è lo specchio perfetto di una squadra spaesata e spaurita.

Come riportato da Dazn, al termine della gara Antonio Conte si è trattenuto a lungo a colloquio con tutta la squadra negli spogliatoi, con anche Beppe Marotta presente per sentire il polso della rosa. Il lungo confronto non sarebbe ancora terminato, tanto che il mister leccese non ha ancora parlato ai microfoni televisivi per il post partita.

