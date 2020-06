L’Inter di Domenghini: “Lautaro? Temo partirà: ora Marotta vada a caccia di top player”

Angelo Domenghini ha parlato quest’oggi ai microfoni di Tuttomercatoweb esattamente 52 anni dopo il successo della sua Italia all’Europeo del 1968 soffermandosi soprattutto sull’Inter, squadra nella quale ha militato dal 1964 al 1969.

La ripresa – “Io in realtà mi sarei aspettato lo stop del campionato: senza pubblico non è vero calcio. Tutte le persone che saranno dentro gli stadi sono a rischio e io non me la sentirei di proseguire in queste condizioni. Poi, ripeto, i calciatori non avranno il giusto spirito che solo i tifosi possono dare”.

L’Inter – “Deve vincere tutte le partite e poi sperare in qualche passo falso di Juve e Lazio; è inutile nascondersi, i nerazzurri devono ribaltare una classifica che nelle ultime partite prima dello stop è malamente peggiorata”.

Lautaro Martinez – “Credo che se ne andrà. Però con l’incasso dal Barcellona e i soldi di Icardi ora Marotta dovrà comprare due o tre assoluti top player, tra i migliori d’Europa per ripartire ancora più forti di prima”.

