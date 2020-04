L’Inter di Regina Baresi: “Zhang vuole fare le cose al meglio. Ripartiamo, ma in sicurezza”

In una lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, la calciatrice nerazzurra Regina Baresi, capitano dell’Inter Femminile, ha descritto il momento vissuto dal calcio italiano dal suo punto di vista, parlando anche della Beneamata e della sua avventura in campionato.

RIPRESA – “La prima cosa da considerare è riprendere con la sicurezza per tutti, le atlete, lo staff… quindi finché non si avranno tutte le certezze che la salute sia tutelata a dovere, occorre aspettare a ripartire. Il 18 comunque è una data che c’è, che si vede, bisogna solo attendere le conferme di essere sicure al cento per cento”.

CALCIO FEMMINILE – “L’Inter a dire il vero non sta facendo distinzioni tra maschile e femminile. Ci sentiamo tutelate al pari dei maschi. Per quanto riguarda poi il movimento femminile in generale, si spera che tutti i passi avanti che sono stati fatti ultimamente circa impegno e visibilità, non siano vanificati da questo lockdown”.

ALLENAMENTI – “Facciamo spesso conferenze su Zoom con tutto lo staff e le compagne. Ci sono tante ragazze che vivono all’estero con cui ci confrontiamo sulla situazione sanitaria degli altri paesi. Poi con le compagne ci si sente singolarmente con messaggi, chiamate, insomma è un rapporto che continua a essere intenso nonostante la quarantena. Anzi forse in quarantena lo è di più”.

SERIE A FEMMINILE – “I club professionistici fanno bene al campionato. Le grandi piazze portano pubblico e visibilità come si è visto quest’anno in Serie A con l’arrivo dell’Inter”.

STAGIONE – “Abbiamo iniziato con tante ragazze nuove, molte straniere e abituate a un calcio diverso. E un mister nuovo, quindi è normale che abbiamo dovuto prima conoscerci. Un percorso iniziato in preparazione e che via via ha dato i suoi frutti. E anche la mancanza di esperienza ha pesato. Ma, come ho detto, ci sono stati tanti miglioramenti. Ci possiamo tutti ritenere soddisfatti”

SUNING – “Ci ha sempre dimostrato di voler fare le cose al meglio”.

AVVERSARIE – “La Juventus. Sono anni che si dimostra la squadra più forte, compatta, con giocatrici di esperienza che fanno parte della Nazionale, un valore aggiunto d’esperienza che porti in campo anche quando giochi col club. Come calciatrice, Alia Guagni della Fiorentina. Forza fisica, corsa e determinazione che fanno la differenza”.

FUTURO – “Vivo anno per anno. Per il momento sto giocando, indosso la maglia dell’Inter che mi dà soddisfazioni. E non mi pesa allenarmi”.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!