L’Inter di Sylvinho: “Mancini mi ha dato tanto. Icardi al PSG? Non so se ha fatto la scelta giusta”

In una lunga intervista concessa ai microfoni di Sky Sport Sylvinho, ex calciatore tra le altre del Barcellona e con un passato anche da collaboratore tecnico dell’Inter, ha raccontato nel dettaglio il suo rapporto con Mancini ed il suo punto di vista sull’affare Icardi, ceduto ufficialmente al Paris Saint-Germain poche ore fa.

MANCINI – “Io e Roberto in realtà abbiamo due caratteri diversi: sa come vincere e andare avanti, mentre ogni tanto ha bisogno di calmarsi, di stare un po’ tranquillo. Lavorare con lui è facile, l’ho sempre pensato: il mio compito era anche quello di parlare un po’ con i calciatori. La sua chiamata? Non mi ha sorpreso: in me ha trovato una persona a cui piace molto il campo. Dopo il Manchester City mi chiamò all’Inter: mi ha reso felice, è stata una scelta bellissima. Mi ha trasmesso tanto e stare accanto a lui mi ha insegnato a capire l’esperienza di allenatori come Mancini”.

ICARDI – “Arrivò perché aveva buona personalità e Mancini in lui aveva visto uno che poteva portare avanti il suo progetto. Era giovane ed aveva talento. Lo fece capitano ma lo lasciò anche tre o quattro volte di fila in panchina: conservo però un bel ricordo. PSG? Non so se è la scelta giusta, incidono in questo le questioni personali. Spero però possa essere felice”.

LAUTARO – “Un calciatore forte che segna ed è completo dentro e fuori dall’area di rigore. Sa dar fastidio ai difensori avversari pur non avendo un gran fisico: quelli come lui possono giocare ovunque e può far bene anche al Barcellona”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!