L’Inter e l’obiettivo Chiesa, una nuova freccia per Conte. Ecco la possibile soluzione tattica

Federico Chiesa è il nome più caldo al momento tra quelli in entrata per l’Inter per la prossima cessione di calciomercato. Il duo Marotta-Ausilio stravede per l’esterno della Fiorentina ed è pronto a mettere sul piatto un’offerta davvero importante per convincere Commisso e la società viola. L’obiettivo è uno: scavalcare la Juventus che da tempo ha messo gli occhi sul figlio di Enrico.

I rapporti tra bianconeri e Fiorentina però si sono incrinati e l’Inter è pronta a regalare una nuova freccia ad Antonio Conte. Ma come cambierebbero i nerazzurri con l’ingresso di Chiesa? Secondo Tuttosport l’esterno della Nazionale andrebbe ad agire come esterno di centrocampo a destra, coperto da Milan Skriniar come centrale difensivo, e bilanciando la formazione con il laterale sinistro più “difensivo”.

Non c’è però solo questa soluzione: la grande duttilità di Chiesa lo potrebbe portare ad agire anche come seconda punta, al fianco di Lukaku o Lautaro con Eriksen trequartista. Un attacco rapido e di fantasia: l’Inter ci pensa, Conte è già pronto.



