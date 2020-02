L’Inter festeggia i 50 mila followers su LinkedIn: “Cresciamo insieme verso il futuro”

La crescita come società da parte dell’Inter negli ultimi anni è stata davvero esponenziale. Il club di Suning ha avviato una nuova era per i colori nerazzurri sia in campo ma soprattutto fuori. La crescita del brand Inter è sotto gli occhi di tutto, anche sui social insieme ad Inter Media House la società ci ha visto lungo.

Oggi l’Inter festeggia un nuovo traguardo, con i 50 mila followers su LinkedIn: “Continuiamo a crescere insieme concentrandoci sul futuro – le parole dell’account ufficiale – cercando sempre di migliorare le connessioni tra professionisti di ogni settore ed aumentare la nostra rete globale come club, sia dentro che fuori dal campo”.



