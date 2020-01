L’Inter molla Llorente: il Parma punta lo spagnolo per sostituire Inglese

Spunta il Parma nella corsa per Fernando Llorente. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter, i ducali avrebbero messo l’attaccante spagnolo nel mirino per sostituire l’infortunato Inglese. Una trattativa che allontana dunque l’ex Tottenham dall’Inter: sempre più vicino, a questo punto, il matrimonio dei nerazzurri con Olivier Giroud.

Llorente rappresentava infatti la prima alternativa in caso di mancato accordo con il francese del Chelsea. La scelta dell’Inter di focalizzarsi sul centravanti della Nazionale transalpina ha permesso così all’ex bianconero di considerare anche le altre proposte, con il Parma in pressing per il giocatore. Ore decisive per il futuro di Fernando Llorente: i nerazzurri si allontanano ed i ducali, invece, sono pronti allo scatto finale.

