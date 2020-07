L’Inter raggiunge 12 vittorie in trasferta: è la seconda volta nella storia del club

Spazziamo via ogni dubbio: alla prima stagione sulla panchina dell’Inter Antonio Conte ha svolto un grande lavoro. Certo, come sottolineato dallo stesso tecnico leccese il rammarico rimane per quei 5 punti buttati via contro Sassuolo e Bologna, ma guardando l’intero percorso nerazzurro non si può che essere soddisfatti se si considerano gli stenti degli ultimi anni. Con la vittoria di ieri a Genova, poi, la formazione interista ha raggiunto la 12esima vittoria ottenuta in trasferta.

Una statistica che fa entrare di diritto questa squadra nella storia, dal momento che solamente nella stagione 2006/07 l’Inter era riuscita a centrare un obiettivo del genere. Allora in panchina c’era Roberto Mancini, si trattava dell’annata post-Calciopoli e il club interista si ritrovava a dominare in campionato con una formazione nettamente superiore rispetto alle altre. Niente male per Antonio Conte che dopo aver gettato importanti basi, alzerà l’asticella in vista del prossimo anno.

