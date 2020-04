L’Inter riflette su Kumbulla: Marotta temporeggia e valuta il futuro di Godin

Flirt in corso tra l’Inter e l’Hellas Verona per Marash Kumbulla. I nerazzurri hanno messo nel mirino il centrale allenato da Juric ormai da diverse settimane ma, come riportato da Calciomercato.com, la Beneamata potrebbe essere costretta a fare i conti con un rischio non indifferente in merito all’affare.

Per l’assalto al giocatore servono infatti tra i 20 ed i 25 milioni, con i nerazzurri che avrebbero già individuato le contropartite da inserire nella trattativa. Si tratta infatti di Dimarco e Salcedo, già in prestito all’Hellas e ad un passo dal trasferimento a titolo definitivo in casa Verona. Secondo Fabrizio Romano però i nerazzurri potrebbero rischiare di essere sorpassati nell’affare, non ancora chiuso, dal Napoli che segue il giocatore o dalle big d’Europa, in molte interessate a Kumbulla. L’attesa tra l’addio di Godin e le ultime valutazioni prima dell’assalto al difensore potrebbe spingere l’Inter a rallentare ulteriormente i tempi, rischiando di essere superata nella corsa al giocatore dalle trattative last minute.

