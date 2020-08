L’Inter sale in terza fascia nei gironi di Champions League: decisiva la vittoria col Bayer

L’Inter ieri sera ha ottenuto una preziosa vittoria in Europa League contro il Bayer Leverkusen, che consente ai nerazzurri di accedere alle semifinali della competizione. Per gli uomini di Antonio Conte si tratta di un risultato importante anche in vista della prossima stagione. Come riportato da Calcio & Finanza, infatti, il club di Suning si è assicurato l’ingresso in terza fascia nel sorteggio dei gironi della prossima Champions League.

Grazie al successo contro i tedeschi, l’Inter ha ottenuto la possibilità di pareggiare i punti con la Lazio. In caso di sconfitta nella prossima fase, infatti, la squadra di Conte salirebbe a 41.000 del del ranking Uefa, al pari dei biancocelesti. Fondamentale però, in situazioni di parità, è anche l’andamento nell’ultima stagione, in cui i nerazzurri hanno staccato di molto il club di Lotito. In caso di vittoria dell’Europa League, invece, l’Inter entrerebbe di diritto nella prima fascia di Champions League.

