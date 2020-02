L’Inter sbarca negli eSports: accordo in vista col team Qlash. I dettagli

La campagna lanciata dalla Serie A denominata eSerie A TIM è stata lanciata: anche il calcio italiano si apre al mondo del videogaming professionistico. Dopo Juventus e Lecce, per ora unici club ad aver confermato la propria partecipazione, anche Inter ed Atalanta sono pronte a farlo, tramite degli accordi con alcuni team del campo. In particolare, la società di Zhang, secondo eSportsmag, sarebbe ormai prossima a chiudere l’accordo con Qlash Team di Luca Pagano, con particolare attenzione ai titoli FIFA20 e PES2020, protagonisti nella prossima eSerieA.

Continua quindi l’interesse dell’Inter verso il mondo videoludico: da non dimenticare, infatti, che nel lancio della campagna Not For Everyone la scorsa estate venne coinvolto Alessandro “Stermy” Avallone, uno dei più noti giocatori italiani a livello mondiale. Tra i prossimi club intenzionati a sbarcare negli eSports in Italia, infine, ecco Roma, Sampdoria, Parma e Bologna.

