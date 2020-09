L’Inter scalda i motori: domani riparte ufficialmente la nuova stagione!

L’Inter di Antonio Conte, archiviata una stagione terminata solamente un paio di settimane fa con la mesta sconfitta nella finale di Europa League contro il Siviglia, è pronta a ripartire con rinnovato entusiasmo.

Risolta la grana Conte, che ha continuato a lavorare con la società, e con trattative di mercato parecchio calde sia in entrata che in uscita, l’Inter inizierà questa “mini” preparazione consapevole di avere qualche giorno in più per recuperare, avendo ottenuto il rinvio della prima giornata.

Domani, lunedì 7 settembre, ci sarà il raduno ad Appiano Gentile, anche se la giornata sarà quasi interamente dedicata ai tamponi e a tutti gli accertamenti clinici del caso su tutti i membri della rosa e dello staff. Gli allenamenti veri e propri ripartiranno quindi da martedì.

