L’Inter segue Vertonghen, il Napoli lo molla: Giuntoli cambia obiettivo

C’è anche l’Inter in corsa per Jan Vertonghen. I nerazzurri avrebbero già espresso l’interesse per il centrale belga, in uscita dal Tottenham a parametro zero. Difensore esperto e di piede mancino, una manna dal cielo per la Beneamata di Conte, il calciatore degli Spurs resta al centro di numerosi rumors estivi. Sul giocatore c’era anche il Napoli che, secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Ciro Venerato, avrebbe però scelto di virare su altri obiettivi.

Ai microfoni di CalcioNapoli24 infatti, il giornalista ha allontanato il profilo del belga dai partenopei: “Non sarà Vertonghen l’erede di Koulibaly. Il difensore è stato più volte valutato dal ds Giuntoli nelle due precedenti sessioni di mercato ma le sue richieste economiche hanno sempre bloccato ogni sorta di trattativa. Non figura al momento tra gli obiettivi estivi per due ragioni, dopo un dibattito ad ampio raggio. Il primo aspetto è anagrafico, non da affidabilità di investimento lungimirante. Non sempre infatti capita un Albiol. Il secondo aspetto è economico: stipendio non in linea con il possibile potenziale. Giuntoli batterà altre strade”. Nulla da fare dunque in casa Napoli per Jan Vertonghen. Il difensore del Tottenham, seguito con grande interesse dall’Inter, non rientra tra i piani dei partenopei.

