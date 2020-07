Per sette gare l’Inter è andata in rete al primo tentativo: primato in Serie A

L’Inter è in vantaggio sul Napoli alla fine del primo tempo per 1 a 0. A decidere la gara fin qui è Danilo D’ambrosio, che ha raccolto un cross rasoterra dalla sinistra di Biraghi e ha trafitto Meret, mettendo la palla nell’angolino.

Si è trattato del primo tiro in porta per i nerazzuri e questo è un dato molto interessante. In questa stagione, infatti, la squadra di Antonio Conte è andata in rete sette volte al primo tentativo nelle partite di Serie A. Si tratta di un primato per la Beneamata: nessuna squadra ha fatto meglio di lei. Di queste sette, per ben due volta la firma è di D’ambrosio.

