L’Inter studia le mosse per Chong: trasferimento allo Jiangsu prima di arrivare a Milano

In nerazzurro ma tramite lo Jiangsu Suning. Sembrerebbe questo il destino di Tahith Chong, il calciatore del Manchester United finito nel mirino dell’Inter in vista della prossima stagione. Come riferito da Gianluca Di Marzio nel corso della trasmissione Sky Sport Calciomercato – L’Originale, la Beneamata sarebbe al lavoro per bloccare il calciatore dei Red Devils, permettendogli di vestire i colori nerazzurri transitando prima per il club cinese di Suning.

Nella giornata di oggi gli agenti si sono recati presso la sede dell’Inter, in Viale della Liberazione, per valutarne il passaggio in nerazzurro, ma il club sta ancora svolgendo tutte le riflessioni di rito ancor prima di scegliere di affondare il colpo su Tahith Chong, il classe 1999 che ha conquistato la Beneamata.



