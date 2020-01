L’Inter torna alla carica per Giroud: il calciatore potrebbe non allenarsi per forzare la cessione

Nuovo scatto, a sorpresa, quello fatto registrare dall’Inter nelle ultime ore per l’affare Giroud. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i nerazzurri sarebbero tornati alla carica per l’assalto all’attaccante francese dopo aver solo temporaneamente abbandonato la pista che porta al centravanti del Chelsea. Il tutto grazie al feeling instaurato tra il giocatore ed Antonio Conte, per il quale il bomber della Nazionale francese aveva già dato l’ok al trasferimento.

Pressing costante però anche da parte della Lazio che nel pomeriggio di oggi ha scelto di accelerare per arrivare ad Olivier Giroud. Raggiunto l’accordo economico sia con il Chelsea che con il giocatore, i Blues avrebbero scelto di temporeggiare perché vorrebbero trovare prima un sostituto. Nelle ultime ore però i nerazzurri hanno ripreso i contatti, ma il francese avrebbe visto di buon occhio il corteggiamento della Lazio e nella giornata di oggi, venerdì, potrebbe non presentarsi all’allenamento per forzare la cessione. Ore caldissime per il futuro di Olivier Giroud: l’attaccante è in uscita dal Chelsea e sembra destinato allo sbarco in Italia.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!