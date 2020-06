L’Inter torna Pazza a Parma! Rimonta e vittoria nel finale: in Serie A non accadeva dal 2011

E’ tornata la vecchia Pazza Inter. Era da tanto che in campionato l’Inter non metteva a segno una rimonta cardiopalma negli ultimi minuti di partita, marchio di fabbrica del dna nerazzurro.

Come riportato infatti da Opta, l’Inter ha vinto una partita di Serie A dopo essere stata in svantaggio all’80esimo minuto per la prima volta da aprile 2011, contro il Cesena.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!