L’Inter vira su Moses: l’assist decisivo per l’affondo può arrivare dal Fenerbahce

Dopo il nulla di fatto tra Inter e Roma per l’affare Spinazzola, i nerazzurri sarebbero pronti a concentrare i propri sforzi su un altro obiettivo, già allenato in passato da Conte. Si tratta infatti di Victor Moses, esterno del Chelsea ma in forza ai turchi del Fenerbahce, in prestito. Dopo i rumors circolati nella serata di ieri in merito ad un interessamento della Beneamata, a partire da oggi il club interista potrà iniziare a fare sul serio per l’assalto all’esterno.

Come riportato da Transfermarkt, l’assist decisivo per i nerazzurri potrebbe arrivare direttamente dal Fenerbahce. La società turca è infatti al lavoro per cercare di abbassare il monte ingaggi in vista di un’operazione che possa coinvolgere l’esterno del Milan Ricardo Rodriguez ormai in dirittura d’arrivo. Per questo motivo, cercare di vincere la resistenza della dirigenza turca potrebbe rivelarsi meno arduo del previsto. 78 presenze, 8 gol ed 8 assist agli ordini di Antonio Conte: secondo il sito di statistiche e mercato, il primo alleato per l’assalto dell’Inter a Moses potrebbe essere direttamente il Fenerbahce.

