L’Internacional spinge per Aranguiz: brasiliani pronti all’assalto per il cileno del Bayer

Charles Aranguiz tra Inter ed Internacional di Porto Alegre. Secondo quanto riportato dal giornalista Alexander Ernst sul proprio profilo Twitter, i nerazzurri sarebbero al lavoro per il calciatore in uscita dal Bayer Leverkusen. Non una situazione semplice da smaltire per Marotta ed Ausilio, con il giocatore già finito nel mirino di diversi club. Tra questi, anche i colori dei brasiliani che lo hanno accolto in prestito già nel 2014, prima dell’esperienza in Germania.

L’Internacional sarebbe infatti al lavoro per riportare il cileno in Brasile. Secondo il giornalista, un intermediario del club di Porto Alegre sarebbe pronto a raggiungere la Germania per assicurarsi la firma del calciatore, in uscita già nelle prossime settimane dal Bayer, Brasiliani in vantaggio nella corsa al giocatore, con l’Inter di Marotta alla finestra per un eventuale assalto.

