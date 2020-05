Lippi: “Dico no ai playoff. Il calcio ha stabilito delle regole ed è giusto che riparta. Lotta Scudetto? Se l’Inter vince il recupero sarà interessante”

Marcello Lippi, noto allenatore, in una lunga intervista a La Stampa ha espresso la sua opinione in merito alla ripartenza della Serie A dopo l’emergenza Coronavirus che ha stoppato il calcio per più di due mesi. Ecco le sue parole:

RIPARTENZA – “Giovedì l’incontro? Speriamo non facciano scherzi, c’è da aspettarsi di tutto, ma non comprendo remore così tenaci davanti alla garanzia del rispetto dei protocolli. I giorni più duri sono passati e all’ombra del virus dovremmo abituarci. L’importante è seguire le norme per la tutela sanitaria: il calcio le ha stabilite, perciò è giusto che riparta“.

NUOVE NORME – “Sarà il calcio di sempre: gli accorgimenti dettati dal momento non ne graffieranno l’essenza e le prime gare del campionato tedesco lo dimostrano. L’anomalia sarà l’assenza del pubblico, per il resto non ci sono condizionamenti nel gioco e i contrasti sono stati gli stessi di sempre. Per le esultanze, i calciatori hanno dimostrati maturità: hanno inventato nuove esultanze mantenendo le distanze e in pochi casi hanno ceduto alla tentazione di abbracciarsi. Parliamo di contatti fra persone sane che scendono in campo dopo aver effettuato tamponi e test sierologici“.

PLAY OFF – “Non piacciono a nessuno. Appartengono a tanti sport importanti, ma le categorie più alte del calcio non sono abituate. Spero non si debba ricorrere a formule inedite e alternative, ma finire il campionato è prioritario. Sarebbe assurdo assegnare verdetti con una classifica parziale sia sul piano economico che quello sportivo. Basti pensare ai sacrifici dei club che hanno investito sul mercato invernale per raggiungere i propri obiettivi. L’esempio più evidente è la Lazio in piena lotta scudetto“.

LOTTA SCUDETTO – “I nerazzurri hanno una partita in meno e se vincono il recupero vanno a -6 dalla vetta. A quel punto i giochi possono riaprirsi perché Conte è bravissimo a trasmettere grinta e motivazioni. In un torneo di dodici giornate possono rivelarsi determinanti“.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!