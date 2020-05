Lippi: “Inter e Juventus sui giovani italiani? Segnale bellissimo e significativo”

L’ottimo rendimento mantenuto dalla Nazionale di Roberto Mancini nell’ultimo biennio, rappresenta lo specchio della crescita del calcio italiano, rinfrancato finalmente dall’esplosione di tanti giovani talenti pronti a creare una nuova generazione vincente. A riprova della qualità ritrovata dei calciatori italiani, club come Inter e Juventus stanno tornando ad investire su ragazzi come Chiesa, Tonali, Castrovilli, Zaniolo e Pellegrini, tutti in rampa di lancio che hanno attratto del resto anche più di un interesse dall’estero.

Di questo aspetto, tra le altre cose, ha parlato Marcello Lippi nell’intervista per Tuttosport: “E’ un segnale bellissimo se Juventus, Inter e le grandi squadre si contendono Chiesa, Tonali, Castrovilli, Zaniolo, Pellegrini… E’ importante e significativo, innesca un meccanismo virtuoso e speriamo che possa spostare anche una percentuale. Quando ero ct avevo un campionato con il 65% di italiani e il 35% di stranieri, ora il rapporto si è esattamente rovesciato: 35% sono gli italiani e 65% gli stranieri”.

