Lippi: “L’Inter ha fatto le mosse giuste per la vetta e può lottare fino alla fine”

Tocca a Marcello Lippi chiudere il trittico di stelle intervistate da La Gazzetta dello Sport. L’ex ct della Nazionale campione a Germania 2006 indica Zlatan Ibrahimovic come uomo decisivo del campionato, lodando però anche le operazioni di mercato dei nerazzurri.

RINFORZI – “Si è rinforzato chi ne aveva più bisogno per vuoti nella rosa e per infortuni seri, ma anche chi ha pensato al futuro come la Juve che ha preso Kulusekvski per giugno o la Fiorentina. L’Inter ha fatto bene: ha acquistato giocatori di alto livello e grande esperienza”

GAP CON LA JUVE – “Lasciamo perdere il discorso delle distanze. Quello che conta è che l’Inter abbia fatto le mosse necessarie per completare la rosa e restare al vertice della classifica. E’ lassù non per caso da inizio stagione, prima, seconda, a pochi punti dalla Juventus. Tiene il ritmo scudetto e non ha impegni di Champions sebbene ci sia l’Europa League. Conte aveva bisogno di uomini di valore internazionale che consentissero il salto di qualità: due esterni come Young e Moses che alzano il livello delle fasce e soprattutto Eriksen a centrocampo. I nerazzurri sanno di poter arrivare fino alla fine nella lotta con la Juventus che ha qualche percentuale in più”

LAZIO IN CORSA SCUDETTO – “Non ho dubbi sul fatto che possa competere con Inter e Juventus per lo scudetto. Non importa che sia seconda o terza ma che a questo punto della stagione la sua autostima e fiducia la spingano verso traguardi importanti. Non si è mossa sul mercato ma sa anche di dover giocare solo il campionato”

FEBBRAIO MESE DECISIVO – “Per esperienza dico che la stagione non si decide a febbraio o marzo. Il mio motto era: per vincere qualcosa devi puntare a vincere tutto. Devi gestire le forze per arrivare alla fine in tutti i tornei in cui sei coinvolto. Non puoi fare calcoli né scegliere”

GIOCATORE DECISIVO – “Dico Ibrahimovic. Per quello che si è visto fino ad ora, è stato il nuovo più decisivo. Ha una forza straordinaria e si vede che non è ancora al massimo. Avevano proprio bisogno di lui, della sua forza e del suo carisma. E quando entrerà in condizione…”