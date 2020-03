Lippi: “Spero il campionato termini regolarmente senza playoff”

Marcello Lippi, ex storico allenatore della Juventus e della nazionale italiana, ha parlato, ai microfoni di Radio Bianconera, della delicata situazione di cui, ovviamente, anche il calcio è vittima: “Non è un momento facile per tutto il paese, bisogna tenere duro ed essere convinti che lo si possa fare finire presto. Il calcio ovviamente passa in secondo piano, ma è ovvio ci sia polemica anche su questo. Ogni presidente o dirigente tira l’acqua al suo mulino parla per tornaconto personale è naturale. Non parlo di singoli, ma di questione generale. La stagione in un modo o nell’altro deve finire, è naturale. Il come dipende da quando si riuscirà a riprendere. Personalmente mi piacerebbe la stagione finisse regolarmente, come è iniziata, giocando tutte le partite e con una classifica finale “normale”. Giocare ogni tre giorni non sarebbe un problema, se necessario. Playoff e playout non mi piacciono, per me non sono la soluzione”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!