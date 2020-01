Lipsia in pole position per Lazaro: il Newcastle scivola in secondo piano

Non più il Newcastle ma il Lipsia in pole position per Valentino Lazaro. Come riportato infatti dal Daily Star, il calciatore nerazzurro avrebbe scelto di approfondire l’offerta presentata dal club tedesco, scartando la proposta giunta invece dalla Premier League. Un sorpasso importante dal punto di vista del mercato e legato anche alla sua precedente esperienza all’Hertha Berlino, in Bundesliga ed in un campionato già padroneggiato, che gli ha permesso di mettersi in mostra e di conquistare l’attenzione dei nerazzurri.

Nonostante il viaggio del suo agente in Inghilterra nello scorso weekend per accelerare la trattativa con il Newcastle, nelle ultime ore il club tedesco avrebbe scelto di lanciarsi all’assalto del calciatore, raccogliendo la preferenza di Lazaro ad una nuova avventura in Germania. Nelle prossime ore i dettagli completi relativi all’operazione: ad oggi però c’è il Lipsia in pole position per l’esterno austriaco in uscita dall’Inter.

