Cruz: “L’Inter è in grado di tenere Lautaro. Triplete? Moratti e Mourinho mi volevano, ma si fanno delle scelte”

Negli studi di Sky, insieme all’ex compagno all’Inter, Esteban Cambiasso, Julio Cruz ha risposto alle tante domande dei tifosi per lui e ha svelato vari aneddoti legati al suo passato in maglia nerazzurra. Queste le sue dichiarazioni durante #CasaSkySport. “Mio figlio gioca nel Banfield, nascerà un’altra storia di Cruz calciatore. Mi auguro possa giocare in Italia in futuro.”

SULLA SCOMPARSA DI GAZZONI FRASCARA– “E’ stato una bravissima persona e un grande presidente. Il mio pensiero va alla famiglia e al Bologna”.

RICORDI – “Ho tanta nostalgia dell’Italia. Oggi parliamo di calcio, ma la realtà è che la vita cambierà per tanto tempo a causa del virus. Venivo dall’Olanda, Bologna rappresenta la porta per il mio arrivo in Italia. Non conoscevo la storia, era bellissima. Andavamo in ritiro e dallo stadio erano 15 minuti: vedevo tutta la gente sostenere e quando entravamo in campo era tutto diverso. Ricordo benissimo Oreste Cinquini, colui che mi ha portato in Emilia.”

GOL ALLA JUVENTUS – “Quello che ho sentito di più è la punizione al Delle Alpi. Nessuno si aspettava quel tiro, l’Inter non vinceva da 11 anni.”



CLAN DI ARGENTINI – “L’aiuto maggiore è stato per la lingua. Ci sono tante cose da ricordare, abbiamo lavorato tanto. In tanti criticavano Moratti per i troppi sudamericani perchè con gli argentini non si vinceva. Lui è stato molto orgoglioso di noi, anche quando l’unico italiano era Toldo.”

LAUTARO – “Spero che non vada via, è un grandissimo giocatore. L’Inter è in grando di poter trattenerlo, non vedo altri giocatori da affiancare a Lukaku. E’ molto giovane, mi auguro che possa essere il centravanti dell’Argentina.”

MESSI – “E’ difficile che possa lasciare Barcellona dopo tutto quello che ha fatto.”

DYBALA – “Sta facendo molto bene. Messi però è il numero uno al mondo, è molto difficile vederli giocare insieme. Può essere il dopo Messi in Nazionale”



COMPAGNI PREFERITI – “All’Inter mi piaceva giocare tantissimo con Ibrahimovic, nonostante il fisico ci trovavamo benissimo. E’ stato un anno con tanti gol. Ma anche Recoba era molto bravo.”

MONDIALE 2006 – “Avevamo una squadra fortissima. L’Italia aveva avuto Calciopoli, nessuno pensava vincesse. L’Argentina era favorita, ma il calcio è questo. Lippi è stato grandissimo.”



RAPPORTO CON CAMBIASSO – “Quando arrivavano gli argentini, con mia moglie cercavamo di dare una mano. Abbiamo vissuto tanto con lui, dentro e fuori dal campo”

TRIPLETE MANCATO PER POCHI MESI – “Moratti voleva rimanessi. Non mi sentivo più parte della squadra, nonostante anche Mourinho mi voleva. Sono stato felice per tutti, tifosi, squadra e presidente. La vita è questa, io ringrazierò sempre il calcio, non rimpiango nulla. Ho vissuto tante emozioni in tutte le squadre. Il destino ha voluto che appena arrivato alla Lazio ho battuto l’Inter in Supercoppa.”

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!